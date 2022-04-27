شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على التشكيل المتوقع أن يلعب به مباراته ضد طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلى مباراة طلائع الجيش مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد ومحمد شريف.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

ويعود الأهلى لاستئناف مبارياته فى بطولة الدورى، بعد أن نجح فى تخطى عقبة فريق الرجاء المغربى فى الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وضرب موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائرى فى الدور نصف النهائى من البطولة.