شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2021 ومشوار الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدورى من الجولة 18 حتى الجولة 23 مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى أبرزها قمة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز في كأس مصر 2021

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشوار الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2021

كان الأهلى قد تجاوز إنبي بعد الفوز عليه في دور الـ16 بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفائز من الاهلى وبيراميدز يواجه بتروجت

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في دور الـ8 من نسخة كأس مصر الماضية التي لم تكتمل حتى الآن.

موعد مباراة الاهلى والطلائع الليلة بالدوري

تقام مباراة الأهلى والطلائع فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.