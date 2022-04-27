شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (26).. هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، فى انتزاع مناصب عالمية فى الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها فى الجلوس على أعلى الكراسى وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسماءهم تلمع فى هذه الاتحادات، وتساهم أيضا فى تطوير اللعبة بمصر وتساهم فى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية فى العالم.

بطل الحلقة السادسة والعشرين من سلسلة رياضيون مصريون على كراسى دولية، هو هشام حطب رئيس الاتحاد الأفريقى للفروسية وصاحب التاريخ الإدارى الكبير فى هذه اللعبة.

حطب حاصل على الهندسة الكيمائية، كما أنه مهندس ورجل أعمال وفارس ممارس منذ سنة 1970م، عضو بالعديد من الأندية الرياضية منهما: الصيد والفروسية فى الكويت، نال الكثير من البطولات أثناء تواجده في الكويت حتى عام 1990.

كان مجنسًا رياضيًا، حيث لعب باسم المنتخب الكويتى الشقيق للفروسية، حائز على الميدالية البرونزية للفردى والذهبية للأندية باسم الكويت، فى البطولة العربية للفروسية، والتي أقيمت داخل العاصمة العراقية بغداد عام 1982 م.

كان عضواً في منتخب مصر للفروسية منذ عام 1997، شارك في العديد من البطولات مع فراعنة الفروسية، كما أنه حاصل علي عضوية اتحاد الفروسية المصرى عام 1998.

وأسفرت انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت قبل أيام وتحديد السبت الماضي، عن فوز المهندس هشام حطب بمنصب الرئيس بالتزكيه، بعد حصوله على 28 صوتاً من أصل 28 شاركوا فى الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.