شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين مدير فنى أجنبى للاتحاد، وسوف يتم الإعلان عنه خلال جلسة مجلس الإدارة المقبلة، والمقرر لها عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قام بتوجيه الشكر لنيلو فينجادا الذى شغل منصب المدير الفنى للاتحاد وانتهى عقد البرتغالى مع الاتحاد، وفضل الأخير عدم تمديده.

ويسعى مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم من استقطاب مدير فنى أجنبى لعمل خطة تطوير شاملة من الناشئين إلى المنتخب الأول وبناء جيل جديد قادر على حصد البطولات.

وفى سياق آخر يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الاعلام.

ويعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال، خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع العقود والاستقرار على جهازه المعاون قبل الإعلان بشكل رسمى بعد إجازة لعيد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل، قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

وفيما يلى نستعرض مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا:

الجولة الأولى والثانية ستقام خلال الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو 2022

الجولة الأولى

مصر ضد غينيا.. (القاهرة)

الجولة الثانية

مصر ضد إثيوبيا.. (إثيوبيا)

الجولة الثالثة والرابعة ستقام خلال الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة

مصر ضد مالاوي (القاهرة)

الجولة الرابعة

مصر ضد مالاوى (مالاوى)

الجولة الخامسة والسادسة ستقام خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023

الجولة الخامسة

مصر ضد غينيا.. (غينيا)

الجولة السادسة

مصر ضد إثيوبيا.. (القاهرة)