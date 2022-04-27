شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعود لحماية عرين فاركو أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق فاركو جهود حارسه محمد صبحى فى مباراة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وغاب محمد صبحى عن مباراة فريقه أمام غزل المحلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب التى فاز فيها الفريق البرتقالى بهدف دون رد.

ويعد محمد صبحى أحد أهم الحراس الصاعدين فى سماء الكرة المصرية بعد تألقه فى المواسم الأخيرة فى كل الأندية التى لعب لها.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات، وتلقى ستة هزائم وحقق أربعة تعادلات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفا.