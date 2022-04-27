شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور ونور الدين ومعروف فى نهائى دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية أبو حتة موتورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارالثلاثى الدولى محمود عاشور وإبراهيم نور الدين ومحمد معروف الحكام الدوليين فى المباراة النهائية لدورة الخليج 365 الرمضانية مساء اليوم الأربعاء، والتى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، وقيادات التحرير بالمؤسسة.

وسوف يقام حفل ختام المونديال الرمضانى بحضور عدد كبير من أسر المشاركين فى البطولة والاحتفال عقب تتويج الفريق الفائز باللقب، وتشمل أيضا العديد من الفقرات الترفيهية ومباراة بين نجوم الرياضة، والفن وذلك قبل انطلاق نهائى البطولة.

وتأتى المباريات كالتالى: المباراة النهائية بين فريقى أبو حتة X باريس، بينما مباراة تحديد للمركز الثالث والرابع بين النجوم x العائدون بعد اعتذار فريق الأبطال لإصابة خمس لاعبين بالفريق.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

وأشرف على المباريات دكتور خالد الشناوى أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، ودكتور يوسف خالد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.