شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يطمئن على برنامج تأهيل عمرو جمال فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص جون إداورد المشرف العام على فريق الكرة بنادى فاركو على التواصل هاتفياً بشكل يومى مع عمرو جمال مهاجم فريقه المتواجد فى الدوحة للتأهيل من إصابة الرباط الصليبى في مركز اسبيتار بقطر، وحرص الغزال على طمأنة مسئولي فاركو على تطورات تأهيله هناك، حيث بدأ اللاعب مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا، حيث بدأ الغزال في أداء تدريبات جديدة لتقوية العضلات في إطار البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة من جديد.

ويخضع عمرو جمال لفحوصات وقياسات مستمرة قبل كل مرحلة من العلاج في إطار تجهيزه بالشكل المناسب، وتوجه عمرو جمال لقطر منذ ثلاثة أسابيع عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى بالنمسا فى أحد المراكز الطبية المتخصصة، والتي أجرى فيها الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا الأهلى نفس الجراحة.



الغزال فى قطر

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدفا وتلقى 24 إنذارا ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.