شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى أمام الأهلى قبل قيادة الطلائع الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره طلائع الجيش على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويقود طارق العشرى فريق طلائع الجيش فنياً، وقد توج بثلاث بطولات مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الاهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ولعب طارق العشرى 22 مباراة أمام النادى الأهلى فى الدورى مع أندية حرس الحدود وإنبى والمصرى ووادى دجلة والمقاولون، وفاز العشرى مرة وحيدة على الأهلى فى الدورى، وخسر 16 مرة وتعادل 5 مرات.

وتوج طارق العشرى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى موسم 2009- 2010، بعد الفوز مع حرس الحدود بثنائية نظيفة، قبل أن يعود ويتوج مع نفس الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى أيضا بركلات الترجيح 6-5، موسم 2009- 2010.

واستطاع العشرى من تحقيق الفوز على الأهلى وهو يقود الحدود فى مناسبتين خلال بطولة كاس مصر الأولى كانت موسم 2008 / 2009، حيث أخرجه من دور الـ16 من كأس مصر وثانية فى نهائى الكأس موسم 2009 / 2010 فى المباراة التى انتهت بضربات الجزاء الترجيحية 6-5.

وتمكن طارق العشرى من تحقيق الانتصار على الأهلى عندما كان مدرباً لنادى أهلى بنغازى الليبى، حيث تمكن من إخراجه من دور 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2014/2013، حيث حقق الانتصار فى المباراتين الذهاب والعودة وانتقل المارد الأحمر الى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتمكن من حصد اللقب لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية بهدف عماد متعب الشهير.

واستطاع العشرى خلال قيادته الفنية لنادى إنبى من تحقيق الفوز الأخير له على الأهلى فى الدورى، وذلك بهدف نظيف فى موسم 2014 / 2015، ولم يتمكن بعدها من تحقيق أى انتصار على القلعة الحمراء سواء مع المقاولون العرب او واى دجلة أو المصرى.

قاد العشرى الطلائع في كأس مصر العام قبل الماضي أمام المارد الاحمر، وتعادلا 1-1 وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2.

أما آخر مباراة للعشرى أمام الأهلى بالدورى كانت فى الموسم قبل الماضى خلال توليه تدريب المصرى، وخسر 0-2، وكان رينيه فايلر يقود الأهلى.