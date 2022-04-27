شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يقلب الطاولة على المصرى البورسعيدى ويتوج بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 27 أبريل 1945 توج النادى الأهلى بالنسخة رقم 24 لمسابقة كأس مصر بعدما نجح فى تحويل تأخره أمام المصرى البورسعيدى إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للمصرى محمد جودة، ومحمود العدنى، بينما سجل أهداف الأهلى أحمد مكاوى هدفين، وحسين مدكور هدفا.

مثل الأهلى: عزت، مصطفى علوانى "الكسار"، محمود حمدى "كروان"، وديع عجوة، حسين الفأر، محمود المهيلمى، حسين مدكور، محمود رأفت، محمد الجندى، أحمد مكاوى، منير حافظ.

مثل المصرى: موسكاتيللى، محمود الفحلة، محمد أبوحباجة، محمد الكتاتني، حلمى أبوالمعاطي، حافظ، محمود العدني، حمدين إلزامك، محمد جودة، محمد لهيطة، سعد الشربيني.

ليتوج الأهلى باللقب للمرة رقم 11 فى تاريخه، وكان الأهلى قد وصل للمباراة النهائية بعد أن أقصى أندية الإسكندرية الثلاثة على الترتيب الاتحاد فى مباراة الإعادة بهدف دون رد، بعد تعادلهما فى المباراة الأولى بهدف لكل فريق، ثم الترام بخمسة أهداف مقابل هدف فى الوقت الإضافي، وأخيرا الأوليمبى فى نصف النهائي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فى حين كان طريق المصرى قد واجه فيه كلا من الترسانة فى الدور الأول، ثم السكة فى ربع النهائى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ثم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.