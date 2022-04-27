تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى، ويسعى الأهلى لمطاردة غريمه التقليدى الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى، عندما يواجه طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 وحتى 23 من الدوري

الأهلى ضد الإسماعيلى – مؤجلة والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.

تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدوري

تأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام يوم 19 يونيو المقبل.

تأجيل مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدور الثانى للدوري

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلى فى افتتاحية الدور الثانى بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بسبب مباراة الأهلى المقبلة ضد وفاق سطيف الجزائري فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الاهلى فى الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف الزمالك صاحب الصدارة.