الامارات | ماذا بعد انفعال غوارديولا على رياض محرز.. فودين يدافع وحساب مانشستر سيتي يعلق.. (فيديدو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد انفعال غوارديولا على رياض محرز.. فودين يدافع وحساب مانشستر سيتي يعلق.. (فيديدو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، الإ أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، ظهر غاضبا من كثرة الفرص المهدرة من فريقه، وخاصة من النجم الجزائري رياض محرز الذي أهدر فرصتين أمام الحارس الدولي البلجيكي المخضرم تيبو كورتوا.

ولفتت الطريقة الحادة التي تعامل بها غوارديولا مع رياض محرز تساؤلات حول مستقبل نجم المنتخب الجزائري وهل سيستمر مع السيتي في الموسم المقبل أم يرحل، خاصة وأنه يمتلك الكثير من العروض، إذ أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي فإن سعي ميلان للتعاقد مع محرز، يأتي تزامناً مع اقتراب انتقال ملكية النادي الإيطالي إلى مستثمرين جدد.

وأدى رياض محرز، مباراة كبيرة مع فريقه مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، وبصم على تمريرة حاسمة سجل من خلالها زميله دي بروين الهدف الأول ببراعة، وهو الهدف الأسرع في تاريخ «السيتي» بدوري أبطال أوروبا بعد مرور دقيقتين فقط.

وشارك قائد الخضر في المباراة منذ البداية وحتى النهاية، وحصل على تقييم مرتفع بلغ 8 من 10 بحسب موقع «هوسكورد» الشهير للإحصائيات.

كما قام رياض بـ 3 تسديدات على المرمى، منها كرة في القائم وأخرى في الشباك الخارجية لمرمى ريال مدريد.

في حين بلغت دقة تمريرات محرز في المباراة 86%، واستطاع صناعة هدف فريقه الأول الذي سجله البلجيكي كيفن دي بروين.

واستطاع رياض محرز المراوغة بطريقة صحيحة في 3 مناسبات، واستخلاص الكرة من الخصم في مناسبتين.

من جانبه قال اللاعب فودين زميل محرز في صفوف السيتي بخصوص فرصة رياض محرز المهدرة، في تصريحات تلفزيونية: «لقد كان يجب علينا أن نقضي عليهم في النصف ساعة الأولى، ولكني ضيعت فُرصة ومحرز أضاع الأخرى».

وواصل:«إضاعة الفرص أمر طبيعي، كان من اللازم علينا أن نأخذ فرصتنا في التهديف، ولكننا لم نوفق، والأهم هو أننا حققنا الفوز».

وعلق مانشستر سيتي الإنجليزي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإحتماعي تويتر علي أداء اللاعب رياض محرز خلال مواجهة ريال مدريد، وكتب «غاب التوفيق اليوم، لكن في يوم آخر سيسجل».

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