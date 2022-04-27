الامارات | شاهد رد فعل غوراديولا على هدف ريال مدريد الثاني في مرمى مانشستر سيتي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل غوراديولا على هدف ريال مدريد الثاني في مرمى مانشستر سيتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أثناء متابعته للهجمة الذي أحرز منها ريال مدريد هدفه الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أظهرت حزنه على الطريقة التي تخطى بها لاعب ريال مدريد فينسوس، ولاعبه قبل منتصف ملعب السيتي ومن ثم التوجه وإحراز هدف تقليل الفارق في وقت كان فيه السيتي متقدم بنتيجة 3-1.

وتم تصوير الفيديو من خلف المدرب من منطقة المدرجات حيث قام المدرب بالجلوس على الأرض في بداية الهجمة ومرور اللاعب فينسوس، حتى تم إحراز الهدف ومن ثم قام بالجري تجاه الحكم الرابع لمطالبته باحتساب خطأ لفريقه سابق.

وكان مانشستر سيتي قد قدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد، ونجح في الفوز بنتيجة 4-3 في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في انتظار مباراة الحسم في معقل مدريد، ونجح السيتي في السيطرة على كل إحصائيات المباراة، ولكن مهارة الفرنسي كريم بنزيما، حسمت الأمور وقللت الفارق التهديفي بين الفريقين.

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