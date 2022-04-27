تعرف على أول تعليق لغوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بالمستوى المميز الذي قدمه فريقه خلال فوزه على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 4-3، أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "كانت مباراة رائعة للفريقين، قدمنا العديد من الأمور الجيدة، ولسوء الحظ استقبلت شباكنا الأهداف ولم نتمكن من تسجيل المزيد، ولكن هذه مواجهة من مباراتين وأمامنا مواجهة أخرى بعد أسبوع".

وأضاف: "قدمنا مباراة مذهلة أمام فريق لا يصدق، في اللحظات التي استفاقوا خلالها وعادوا إلى المباراة في الشوط الأول، كان بسبب التوتر الذي عانينا منه في بناء اللعب".

وأوضح: "لاعبو الريال يضغطون بشكل جيد للغاية وبقوة، نحن فخورون للغاية في مانشستر سيتي، الأمر يتعلق بالوصول إلى النهائي، وسنذهب إلى مدريد وسنحاول الفوز باللقاء".

وأردف المدرب الإسباني: "الفريقان أرادا الهجوم ويملكان الجودة للعب، كرة القدم متعة للمشاهدة، تهانينا لكارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) وفريقه فهم جيدون للغاية".

وأكمل: "لا يمكنني طلب المزيد بالنظر إلى ما قدمناه بالكرة وبدونها وفي صناعة الفرص، طالبت اللاعبين بالراحة، مباراة ليدز (في الدوري الإنجليزي) هي الأهم الآن، وبعدها سنذهب إلى مدريد من أجل الفوز".