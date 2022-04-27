موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري .. موسيماني يستعد بالقوة الضاربة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه فريق الأهلي مساء اليوم الأربعاء نظيره طلائع الجيش في إطار الجوله الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش علي ملعب السلام الأهلي وي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة .

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة عقب خوض 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراة .

بينما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد ما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مواجهات.

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي المباراة. بتشكيل مكون من :

حراسه المرمي : محمد الشناوي، في حراسة المرمى

خط الدفاع : محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى

خط الوسط : حمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات

خط الهجوم :محمد شريف.