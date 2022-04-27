تشكيل ليفربول المتوقع أمام فياريال بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

في تمام التاسعة مساء اليوم الأبعاء، سيحل فياريال الإسباني ضيفا على نظيره ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تأهل إلى منافسات نصف النهائي بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي ذهابا بنتيجة (3-1) ثم التعادل إيجابيا (3-3) في لقاء العودة.

أما فياريال فأطاح ببايرن ميونيخ الألماني في الدور ربع النهائي بالفوز ذهابا بهدف دون رد ثم التعادل (1-1) في مباراة الإياب.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الدفاع: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.