أهم مباريات اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات على المستوى المحلي في الدوري المصري، الأوروبي والآسيوي.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري، فيما سيكون ليفربول في مواجهة فياريال بدوري أبطال أوروبا.

"الخليج 365" يستعرض أهم مباريات اليوم الأربعاء في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

9:30 مساء.. الأهلي وطلائع الجيش.. Ontime sports 1

9 مساء.. ليفربول وفياريال.. بى ان سبورت بريميوم 1

8:15 مساء.. بولونيا وإنترناسيونالي.. Serie A Youtube

دوري أبطال آسيا

10:15 مساء.. السد القطري والفيصلي السعودي.. Bein Sports AFC 2

10:15.. الهلال السعودي والريان القطري.. Bein Sports AFC