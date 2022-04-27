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أهم مباريات اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات على المستوى المحلي في ، الأوروبي والآسيوي.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري، فيما سيكون في مواجهة فياريال بدوري أبطال أوروبا.

"الخليج 365" يستعرض أهم مباريات اليوم الأربعاء في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

9:30 مساء.. الأهلي وطلائع الجيش.. Ontime sports 1

9 مساء.. ليفربول وفياريال.. بى ان سبورت بريميوم 1

8:15 مساء.. بولونيا وإنترناسيونالي.. Serie A Youtube

دوري أبطال آسيا

10:15 مساء.. السد القطري والفيصلي السعودي.. Bein Sports AFC 2

10:15.. الهلال السعودي والريان القطري.. Bein Sports AFC

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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