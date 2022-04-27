شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. فرجانى ساسى يسجل هدف التعادل للزمالك فى شباك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على "الخليج 365".

صاحب هدف اليوم هو التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك السابق والدحيل الحالي، في شباك النادى الأهلى في إحدى مباريات القمة والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

سجل فرجانى ساسى لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه فى شباك الأهلى فى الدقيقة 80 من عمر مباراة القمة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الموسم الماضى.

سجل صلاح محسن هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 73 ثم تعادل فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة ويبقي في قمة الدوري، كما ارتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة ويبقي في المركز الثاني وأن كان الأحمر قد خاض 19 مباراة فقط.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من: محمد الشناوي، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثى - طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.