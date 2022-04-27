تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قام اليوم الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022، العديد من المباريات المهمة في الملاعب العربية والأوروبية على حد سواء.



وتُقام اليوم المباراة الثانية في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، كما يُختتم دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراته في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حين يستضيف فياريال الإسباني على ملعب أنفيلد.

وتشهد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا ختام منافسات دور المجموعات، حيث تُقام آخر 4 مباريات في ختام الجولة السادسة من دور المجموعاتعن منطقة الغرب.

ويلتقي الوحدات الأردني مع ناساف كارشي الأوزبكي، والهلال السعودي ضد الريان القطري، والسد القطري أمام الفيصلي السعودي، والشارقة الإماراتي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي.

وتقام اليوم 3 مباريات في الدوري الإيطالي، حيث يحل إنتر ميلان ضيفا على بولونيا، فيما يلعب فيورنتينا مع أودينيزي، وأتالانتا مع تورينو.

كما تقام اليوم الأربعاء مباراتان في الجولة الـ16 من الدوري المصري، حيث تجمع الأولى بين الأهلي وطلائع الجيش، فيما يواجه بيراميدز سيراميكا كليوباترا في المباراة الثانية.