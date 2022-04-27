الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قام اليوم الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022، العديد من المباريات المهمة في الملاعب العربية والأوروبية على حد سواء.

 

وتُقام اليوم المباراة الثانية في ذهاب الدور نصف النهائي من ، كما يُختتم دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

 

ويستعد فريق لخوض مباراته في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حين يستضيف فياريال الإسباني على ملعب أنفيلد.

 

وتشهد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا ختام منافسات دور المجموعات، حيث تُقام آخر 4 مباريات في ختام الجولة السادسة من دور المجموعاتعن منطقة الغرب.

 

ويلتقي الوحدات الأردني مع ناساف كارشي الأوزبكي، والهلال السعودي ضد الريان القطري، والسد القطري أمام الفيصلي السعودي، والشارقة الإماراتي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي.

 

وتقام اليوم 3 مباريات في ، حيث يحل إنتر ميلان ضيفا على بولونيا، فيما يلعب فيورنتينا مع أودينيزي، وأتالانتا مع تورينو.

 

كما تقام اليوم الأربعاء مباراتان في الجولة الـ16 من ، حيث تجمع الأولى بين الأهلي وطلائع الجيش، فيما يواجه بيراميدز سيراميكا كليوباترا في المباراة الثانية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا