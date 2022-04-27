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5 معلومات عن مباراة الأهلى والطلائع اليوم الأربعاء 27 / 4 / 2022 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الاهلى والطلائع فى جدول الدوري 

يحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.

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نتيجة آخر مباراة للأهلى والطلائع فى الدوري 

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز الطلائع على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

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غيابات الاهلى أمام الطلائع 

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الاهلى في مباراة الطلائع بسبب الإصابة.

صفوف الطلائع مكتملة أمام الاهلى 

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف فى مباراة الأهلى اليوم بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة سيراميكا بسبب الحصول على الإنذار الثالث، وبذلك تبدو صفوف الطلائع مكتملة فى مواجهة المارد الأحمر المقرر لها الليلة.

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الاهلى يتفوق فى القيمة التسويقية على الطلائع 

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لطلائع الجيش 6.38 مليون يورو

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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