شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يقترب من التجديد للزمالك بأوامر من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من التجديد للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد طلب فيريرا المدير الفنى للفريق بضرورة التجديد للحارس الدولى نظرا لثبات مستواه ووصوله لفورمة قوية تؤهله للبقاء مع القلعة البيضاء .

كان محمد أبو جبل اقترب مع إدارة الزمالك على كافة الأمور التعاقدية والمادية من أجل تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية وتصديه لأكتر من ركلة جزاء ترجيحية وهو ما أدى لوصول أكتر من عرض يطلب التعاقد مع الحارس ، إلا أنه عقد جلسة مع مسئولى ناديه واتموا الإتفاق على تجديد التعاقد قبل أن يتم إيقاف كل شئ يعد توديع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات وهو ما جعل مرتضى منصور يؤكد على عدم تجديد التعاقد مع أى لاعب ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى .

من ناحية أخرى يدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعديل عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق حتى يستمر اللاعب أكبر فترة ممكنة داخل النادى، وعدم التفكير خلال الوقت الحالى فى مسألة الاحتراف الخارجى.

وكان أحمد فتوح تلقى عرضين جادين من أياكس أمستردام الهولندى وسبورتنج لشبونه البرتغالى، بعد تألقه اللافت مع المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بالكاميرون وحصل فيها الفراعنة على المركز الثانى.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بتعديل عقد اللاعب، بحيث يحصل على 5 ملايين جنيه فى الموسم، خاصة أنه كان يحصل على مقابل مادى قليل منذ أن كان فى قطاع الناشئين بالنادى.

يذكر أن مسئولى الزمالك قاموا بتعديل عقد إمام عاشور مدافع وسط الفريق خلال الأيام الماضية بعد تألقه مع المنتخب الوطنى ومع الزمالك خلال مبارياته بالدورى.