شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. الأهلى يحقق أمنية السباح أحمد طارق بضمه للنادى ومنحه العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشاب أحمد طارق من ذوى الهمم، الذى طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية "قادرون باختلاف" تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة فى النادى الأهلي، بوصفه بطل جمهورية فى اللعبة.

ويأتي استقبال الخطيب للشاب أحمد طارق، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوى الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن.

وبادر محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون فى استقباله اليوم بمقر النادى بالجزيرة، ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للرئيس السيسى لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصرى وفى مقدمتها ذوو الهمم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر فى محافل رياضية دولية وأخرها دورة طوكيو، التى حقق خلالها أبطال مصر من ذوى الهمم إنجازات وميداليات عديدة.