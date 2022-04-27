شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك فى الجولة 16 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق المصري استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، في لقاء الجولة 16 بالدوري، والذي يجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب، ويستعيد النادي المصري جهود الثنائي، إلياس الجلاصي وعمرو موسى، بعد غيابهما عن مباراة نهضة بركان الأخيرة بالكونفدرالية للإيقاف.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المصري، بقيادة معين الشعباني، على مراجعة المباريات السابقة لنادى الزمالك فى الدوري العام، وآخرها مباراة الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين فى الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بين المصرى والزمالك والمقرر إقامته الخميس المقبل.

وأغلق النادي المصري صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي، حيث فاز المصرى فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

ويستهدف الفريق البورسعيدي حجز مقعد بالمربع الذهبي ببطولة الدوري العام، لضمان العودة من جديد إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية والمشاركة فى النسخة المقبلة من البطولة.