شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الجولف.. رفع مستوى التوقعات و ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الجولف والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1-ضبط النفس.

2-رفع مستوى التوقعات

3-المساعدة على التركيز

4-زيادة مخزون الأفكار الإيجابية

5-تنشيطالدورة الدموية

6-تحسين المزاج

7-زيادة معدلات الحرق