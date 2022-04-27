شكرا لقرائتكم خبر عن جدول بطولة الدورى.. الأهلي والزمالك 19 يونيو على استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 - 2022، من الجولة الثامنة عشر حتى الجولة الثالثة والعشرين من البطولة، وتحدد إقامة مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو، على استاد السلام بعد تأجيلها في الجولة العشرين .

يشار إلى أن فريق الأهلى يواجه نظيره طلائع الجيش على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتقام مباراة الأهلى والطلائع فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.