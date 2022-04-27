شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. الأبيض يحصل علي لقب الدوري بعد التعادل مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة تتويج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه يوم 13 يوليو 1984، بعد التعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2، في مباراة القمة رقم 54، والتي جاءت وقتها ضمن الأسبوع الـ 22 في ختام مباريات مسابقة الدوري موسم 1983-1984.

الزمالك دخل المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي، الذى كان مطالب بضرورة تحقيق الفوز لحصد اللقب، لكن انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وسجل هدفي الزمالك نصر ابراهيم وكوارشي وسجل للأهلي علاء ميهوب وخالد جادالله.

تولي قيادة الزمالك فنيا في المباراة محمود أبورجيلة ولعب بتشكيل مكون من: عادل المندوه، ومحمد صلاح، وسعيد الجدى، وأشرف قاسم، وهشام يكن، وجمال عبدالحميد، وفاروق جعفر، وأيمن يونس، ونصر إبراهيم، والغاني إيمانويل كوارشي، وطارق يحيى.

وتولي إدارة مباراة القمة 54 الحكم الإيطالي بيترو ديليا، والذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه زكريا ناصف لاعب الأهلي بعد تعديه بالضرب على محمد صلاح لاعب الزمالك.

ونجح نصر إبراهيم في تسجيل أول أهداف الزمالك في المباراة، لينهى سلسلة حفاظ أحمد شوبير حارس الأهلي وقتها على نظافة شباكة لمدة 730 دقيقة.

يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.