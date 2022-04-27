شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة توتال لرعاية دورى مراكز الشباب لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - •• د.أشرف صبحى: دورى مراكز الشباب يساهم فى الكشف عن المواهب وتطوير مراكز الشباب و108 لاعبين انتقلوا إلى الأندية الرياضية من خلال منافسات الدورى

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "توتال انرجيز" لرعاية دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وذلك بحضور مدير عام توتال انريجز للتسويق ايجبيت توماس ستروش، وعدد من قيادات الوزارة.

فى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى: "مشروع دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعد من المشروعات التطويرية لمراكز شباب مصر، ومن مستهدفاته العمل على تطوير والانتقاء والموهبة فى كرة القدم، وشغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة، بجانب الدعم الاقتصادى من خلال الجوائز التى تقدمها الوزارة لمراكز الشباب المشاركة بالدورى وفقاً لعدد النقاط التى يحصلون عليها".

قدم الوزير الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للدورى والمعنيين بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وتنفيذ الدورى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.

كشف الوزير عن مشاركة 17100 لاعب يمثلون 570 فريقا لمراكز الشباب فى النسخة الحالية من دورى مراكز الشباب لكرة القدم، مشيراً أن هناك 108 لاعبين انتقلوا إلى الأندية الرياضية من خلال منافسات الدورى، وهو ما يؤكد النجاح فى مستهدفات الدورى، لافتاً إلى التعاون مع شركة توتال فى رعاية الدورى انطلاقاً من الحرص على التعاون مع كبرى المؤسسات لرعاية مختلف الأحداث والمشروعات الشبابية والرياضية.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن كل أسس التطوير متوفرة للعمل على الارتقاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب فى مختلف المحافظات، وفى الفترة الأخيرة يتم إنشاء وتطوير 1051 مركز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروع تطوير ملاعب كرة القدم والمشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بمشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى توجه الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

من جانبه، تحدث مدير عام توتال انريجز للتسويق ايجبيت توماس ستروش عن رعاية توتال لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وسعيها نحو رعاية البطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى دور دوري مراكز الشباب في اكتشاف المواهب وتحقيق الحلم المشروع للشباب وتخريج موهوبين مثل محمد صلاح، مثمنًا جهود وزارة الشباب والرياضة فى تجميع هؤلاء الشباب من مختلف المحافظات.

قام بتوقيع البروتوكول من جهة وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة، ومن جانب شركة توتال، مدير عام توتال انريجز للتسويق ايجبيت توماس شراوس.































