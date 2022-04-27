شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان قويتان فى ثانى جولات مجمعة سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء ، مواجهتان قويتان فى منافسات بطولة السوبر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر و التى تقام على مدار 3 أيام .

تشهد الجولة الثانية مواجهة بين سبورتنج مع الأهلى وهليوبوليس مع الزمالك، بينما تختتم المنافسة غدا الخميس بلقائى، هليوبوليس مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى .

وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهل إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.