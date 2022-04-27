شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلى.. الأحمر بطلا للسوبر الأفريقى 2013 على حساب ليوبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النادى الأهلي تاريخا كبيرا، فهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، كما أنه الأكبر من ناحية الشعبية فى مصر بل والوطن العربى وقارة أفريقيا، حيث يمتلك قاعدة قد تصل لملايين عريضة.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر فى مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

وفى كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا من الألقاب، إلى جانب احتضانه عدداً من أساطير اللعبة منذ الثلاثينيات وحتى الآن، وطوال أيام شهر رمضان الكريم يستعرض ”الخليج 365” عبر نافذة "حكاية بطولة من دولاب الأهلى" أشهر البطولات التى حصدها المارد الأحمر على صعيد الساحرة المستديرة.

ففى 23 فبراير 2013 توج النادى الاهلى بطلاً للسوبر الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليوبار الكونغولى خلال المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب فى الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، وقدم الأهلى تحت قيادة حسام البدرى وقتها مباراة قوية وأضاع العديد من الأهداف بالشوط الأول، وتمكن الثنائى رامى ربيعة ومحمد بركات من إحراز هدفى الفوز فى الدقيقتين 56 و70، فى حين أحرز هدف ليوبار الوحيد رودى فى الدقيقة 79 .

خاض المارد الأحمر المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا 2012 فيما كان ليوبار الكونغولى بطلا للكونفدرالية 2012.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: شريف إكرامى – وائل جمعة – شريف عبد الفضيل – أحمد شديد قناوى – رامى ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات “سعد سمير” – عبدالله السعيد – أحمد عبد الظاهر “عماد متعب” – السيد حمدى “محمود تريزيجيه”.