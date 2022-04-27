شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية: مستمرون فى المشاركة بالبطولات الأفريقية والتحكيم سبب خروج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير حلبية رئيس نادى المصرى البورسعيدى، أنه لا صحة لاعتذارنا عن المشاركة في بطولات أفريقيا في السنوات المقبلة، وكل ما أثير ما هو إلا رد فعل غاضب بعد الخروج من الكونفدرالية أمام نهضة بركان بالتحكيم.

وقال سمير حلبية في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مستمرون في المشاركة بالبطولات الأفريقية ولا صحة لاعتذارنا عن المشاركة في البطولات المقبلة، وكل ما قيل عن هذا الموضوع ما هو إلا رد فعل عن الظلم الذى وقع علينا في مباراة نهضة بركان".

وأضاف رئيس المصرى: "لاعبو المصرى كانوا الأفضل في المباراة ولولا الحكام كان تأهل الفريق لنصف النهائي، والكل مستاء مما حصل من أخطاء في اللقاء أثرت على النتيجة وخروج المصرى".

وتابع حلبية: "معين الشعبانى مستمر معنا موسمين ولا صحة لرحيله ونسعى إلى التقدم في جدول الدورى واحتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولات أفريقيا، وسنحاول التتويج بلقب أفريقى كما يرغب الجمهور البورسعيدى".

ووعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك طبقاً للائحة الفريق التي تتضمن صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز على أي من القطبين سواء الأهلي والزمالك.

وطالب مجلس الإدارة اللاعبين، بضرورة غلق صفحة الكونفدرالية للتركيز في بطولة الدوري العام، واقتحام المربع الذهبي للعودة من جديد إلى المشاركة في كأس الكونفدرالية بالنسخة الجديدة.