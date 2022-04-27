شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن تجديد تعاقد المحترف الكوبي يوسفاني موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الرمالك عن تجديد عقد المحترف الكوبي يوسفاني هيرنانديز لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة لمدة سنتين من أجل المحافظة على العناصر المؤثرة في الفريق الحاصل على بطولتي الدوري والكأس للموسم الحالي.

وحرص رئيس نادي الزمالك على تهنئة الفريق والجهاز الفني على التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر في موسم واحد وهو ما لم يحدث منذ عام ١٩٨٩.

وتوج طائرة الزمالك ببطولة كأس مصر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 3/1 ليتوج بطلا للكأس للمرة السابعة في تاريخه.