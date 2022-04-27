شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم الأربعاء 27 / 4 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى بيراميدز تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، مع سيراميكا على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

ويلتقى نادى بيراميدز مع سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في مباراة يدخلها الفريقيان بدوافع الفوز والثلاث نقاط لمحو أحزان الفريقين.

يدخل الفريق السماوى المباراة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس خلفا لإيهاب جلال الذى سيبدأ مشواره مع منتخب مصر، ويأمل اليوناني في قيادة بيراميدز لغسل أحزانه بتحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد الخروج من الكونفدرالية على يد مازيمبى الكونغولى، ومواصلة الانتصارات في بطولة الدورى، حيث حقق الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في آخر مواجهاته في الدورى.

وطالب جونياس اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لأهمية تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة، مشددا على أن الانتصارات تعطي اللاعبين الثقة في أنفسهم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما أمام الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.

في المقابل، يبحث نادى سيراميكا عن تحقيق أول انتصار في 2022، بعدما فشل الفريق في الفوز للمباراة الثالثة عشرة على التوالي بالدورى العام، بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، ويعود آخر فوز حققه سيراميكا تحت قيادة مديره الفني هيثم شعبان بالدورى العام يوم 18 نوفمبر من العام المنقضى عندما فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.