شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب خاص بمروان محسن فى مران فيوتشر بعد عودته من إسبانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فيوتشر، الذي أقيم استعدادا للمقاصة، تواجد مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، بعد عودته إلى القاهرة قادماً من إسبانيا، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل الأولى من إصابته فى شظية القدم، وحرص اللاعبون على الترحيب بمروان بطريقة خاصة.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن موعد عودة مروان للملاعب بات قريباً، مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع بعد عودته إلى مرحلة جديدة تتمثل في الجري ضمن برنامج محدد تحت إشراف اخصائيين التأهيل فى إسبانيا.

وخضع مروان محسن خلال الفترة الماضية لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في شظية القدم خلال مشاركته مع الفريق في مباراة إنبي بالدوري العام، قبل أن يسافر إلى إسبانيا لخوض مرحلة تأهيل.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة الجونة، والتى جمعت الفريقين أمس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 3/2، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام مصر المقاصة، والذى يجمع الفريقين الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يقام على استاد الكلية الحربية.

وطالب على ماهر لاعبى الفريق بضرورة التركيز على مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة لاستمرار الزحف نحو المربع الذهبى فى جدول المسابقة، ومطاردة سموحة على المركز الرابع.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 25 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.