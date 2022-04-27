شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد فى نهائي دوري السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق النادي الأهلي في تحقيق بطاقة التأهل الثانية لنهائي دوري السوبر لموسم 2021/2022 على حساب نادي الجزيرة بعد الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة 87/65.

وأقيمت مواجهات نصف نهائي الدوري على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتمكن الأهلي من الفوز في المباراة الأولى والثانية من قبل قبل ان يحقق الفوز في المباراة الثالثة أمام الجزيرة.

وتقدم الجزيرة في الربع الأول من المباراة بنتيجة 18/16 ثم واصل تقدمه وأنهى الشوط الأول بنتيجة 37/30.

وفي الربع الثالث، تمكن الأهلي من التقدم بنتيجة 55/45 على حساب نادي الجزيرة قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 87/65.

وكان الأهلي قد سبق وحقق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت ضد الجزيرة يوم الجمعة الماضية بنتيجة 80/61 قبل أن يحقق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 76/62.

يذكر أن الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري في سلسلة دور النهائي التي تنطلق يوم 8 مايو القادم على صالة حسن مصطفى.