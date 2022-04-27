شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 4/ 2022.. زيزو في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافى الدورى المصرى، تغييرا بسيطا بعد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 4/ 2022، والتي أسفرت عن فوز البنك الأهلى على إيسترن كومبانى، وفوز إنبى على الإسماعيلى، وأخيرا تعادل المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى.

وتقدم الأنجولى مابولولو هداف نادى الاتحاد السكندرى على وصافة الترتيب بعدما سجل هدفا لفريقه أمام المقاولون، ليصل للهدف السابع خلف أحمد سيد زيزو صاحب الـ9 أهداف، فيما رفع جون إيبوكا مهاجم إنبى رصيده من الأهداف لـ6 أهداف في المركز الثالث بالتساوى مع محمد هلال ومروان حمدى أصحاب نفس الرصيد.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 7 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 6 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف

محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف

محمود وادي - بيراميدز - 5 أهداف

حقق نادى البنك الاهلى فوزا صعبا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى.

تقدم ناصر منسى بالهدف الأول للبنك الاهلى في الدقيقة 25 بعد عرضية رائعة من محمد هلال لتجد رأسية ناصر ماهر ليتصدى لها عمرو حسام حارس إيسترن كومبانى وترتدى له مرة أخرى ليضعها ناصر في الشباك، وتعادل خالد مصطفى سريعا لإيسترن كومبانى في الدقيقة 28 بعد متابعة لعرضية مميزة قابلة محمد صالح برأسه ليتصدى الزنفلى لها وترتد لخالد مصطفى الذى يضعها في الشباك.

وتقدم كريم بامبو للبنك الأهلى في الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بعد شد من المدافع خالد مصطفى لأسامة فيصل، ليتقدم بامبو بالهدف الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى البنك الأهلى رصيده إلى 22 نقطة ليرتقى إلى المركز السادس في جدول الترتيب من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 15 هدفا، فى المقابل بقى إيسترن كومبانى في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 15 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.

فاز فريق إنبى على الإسماعيلى بثنائية دون رد سجلهما جون إيبوكا وعبد الرحمن عماد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الدراويش، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى الممتاز.

فى الدقيقة 67 سجل جون إيبوكا هدف التقدم لإنبى، وفى الدقيقة 79 ارتكب محمود حارس انبى خطأ فادح مع دييجو فرناندو مهاجم الدراويش، احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار، وأهدرها عمرو الحلوانى فى الدقيقة 84، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل عبد الرحمن عماد الهدف الثانى لإنبى.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا، في المقابل يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 19 هدفا.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم المقاولون العرب عن طريق أمادو نياص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 60 عن طريق أجوستينيو مابولولو.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 20 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.