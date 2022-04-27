شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 27 / 4 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

موعد مباراة الاهلى والطلائع

تقام مباراة الأهلى والطلائع فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء ، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والطلائع فى الدوري

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة بينما فاز الطلائع على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

الاهلى يواجه الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد التأهل الافريقى

ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في نصف نهائي دوري الابطال الافريقى للمرة الثالثة على التوالي بعد تخطى عقبة الرجاء المغربى بالفوز ذهاباً 2-1 والتعادل 1-1 إياباً ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والطلائع اليوم الاربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.