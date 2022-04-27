شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يرتقى لوصافة هدافي الدوري بالتوقيع على سابع أهدافه هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى أجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري لوصافة هدافي الدوري المصري بعدما وقع على سابع أهدافه هذا الموسم في مرمى المقاولون العرب، ليقلص الفارق مع أحمد سيد زيزو متصدر قائمة الهدافين إلى هدفين فقط.

جاء هدف الاتحاد السكندري بعد كرة عرضية من صبري رحيل من جهة اليسار أبعدها حسن الشامي بشكل خاطئ فوصلت إلى أجوستينيو مابولولو المتمركز على حدود منطقة الـ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم المقاولون العرب عن طريق أمادو نياس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 60 عن طريق أجوستينيو مابولولو.