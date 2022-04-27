شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج فى انطلاق سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 36/28 فى إطار أول جولات بطولة السوبر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتشهد الجولة مواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى وهليوبوليس مع الزمالك، بينما تختتم المنافسة بلقائى، هليوبوليس مع سبورتنج، والزمالك مع الأهلى.

وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام. وتأهلت إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.