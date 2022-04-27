شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف موقف محمد هاشم من مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن محمد هاشم قلب الدفاع الفريق تعرض لكدمة خفيفة في عضلة السمانة.

وأضاف طيبب فريق الإسماعيلي: "اللاعب يحتاج لفترة راحة تمتد إلى 48 ساعة قبل العودة للتدريبات الجماعية". وأكمل رئيس الجهاز الطبي: "تلك الإصابة لن تمنع اللاعب من اللحاق بمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ختام الدور الأول من المسابقة المحلية".

وتعرض اللاعب لتلك الإصابة خلال مباراة أمس الثلاثاء أمام إنبي والتي حرمته من استكمال اللقاء الذى شهد خسارة الفريق بهدفين دون رد.