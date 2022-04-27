شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: أسعى لأكون هداف الدورى هذا الموسم والانضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ناصر منسي، لاعب فريق البنك الأهلي، على فوز فريقه على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى، قائلا: "الحمد لله على الفوز والفريق يسير بخطى جيدة"، مشيدا بإدارة النادى وأنها على أعلى مستوى وتوفر كل احتياجات الفريق .

وأضاف ناصر منسى خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "ضمن أفكارى صراع الهداف فى بطولة الدورى ولم أحصل على فرصتى بشكل كامل خلال فترة تواجدى فى بيراميدز، ومع البنك الأهلى سأنافس على هداف الدوري". وتمكن ناصر منسى من إحراز 5 أهداف بقميص البنك الاهلى هذا الموسم عقب المشاركة فى 16 مباراة.

وعن مفاوضات الزمالك معه أكد أن كل ما يتردد عار من الصحة ولا توجد مفاوضات مع القلعة البيضاء، خاصة أنه مرتبط بتعاقد مع البنك الأهلى لم ينته بعد وهدفه الانضمام لمنتخب مصر.

وحقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى.

تقدم ناصر منسى بالهدف الأول للبنك الاهلى فى الدقيقة 25 بعد عرضية رائعة من محمد هلال لتجد رأسية ناصر ماهر ليتصدى لها عمرو حسام حارس إيسترن كومبانى وترتدى له مرة أخرى ليضعها ناصر فى الشباك، وتعادل خالد مصطفى سريعا لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 28 بعد متابعة لعرضية مميزة قابلة محمد صالح برأسه ليتصدى الزنفلى لها وترتد لخالد مصطفى الذى يضعها فى الشباك.

وتقدم كريم بامبو للبنك الأهلى فى الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بعد شد من المدافع خالد مصطفى لأسامة فيصل، ليتقدم بامبو بالهدف الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى البنك الأهلى رصيده إلى 22 نقطة ليرتقى إلى المركز السادس فى جدول الترتيب من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 15 هدفا، فى المقابل بقى إيسترن كومبانى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 15 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.