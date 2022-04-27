شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب. وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب وتخطي عقبة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.