شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البنك الأهلى: لم أتلق عرضا لتدريب المنتخب الأولمبي وأرفض رحيل "ياسين" عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد جلال، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن حقيقة ترشيحه لتدريب المنتخب الوطني الأولمبي خلفًا لشوقي غريب الذي تمت إقالته فور تولي المجلس الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قائلا: "تدريب المنتخب الأولمبي شرف كبير لأي مدرب، لكني لم أتلق عرضًا حتى الآن، وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد اجتهادات فقط".

وأوضح خالد جلال خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "أرفض رحيل أحمد ياسين مدافع الفريق في الوقت الحالي، كما أتمنى استمرار أسامة فيصل مع الفريق الموسم القادم لكن الأمر في يد إدارة الزمالك".

وحقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى.

تقدم ناصر منسى بالهدف الأول للبنك الاهلى في الدقيقة 25 بعد عرضية رائعة من محمد هلال لتجد رأسية ناصر ماهر ليتصدى لها عمرو حسام حارس إيسترن كومبانى وترتدى له مرة أخرى ليضعها ناصر في الشباك، وتعادل خالد مصطفى سريعا لإيسترن كومبانى في الدقيقة 28 بعد متابعة لعرضية مميزة قابلة محمد صالح برأسه ليتصدى الزنفلى لها وترتد لخالد مصطفى الذى يضعها في الشباك.

وتقدم كريم بامبو للبنك الأهلى في الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بعد شد من المدافع خالد مصطفى لأسامة فيصل، ليتقدم بامبو بالهدف الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى البنك الأهلى رصيده إلى 22 نقطة ليرتقى إلى المركز السادس في جدول الترتيب من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 15 هدفا، فى المقابل بقى إيسترن كومبانى في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 15 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.