شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الجاهزية البدنية وراء استبعاد عبد الشافى وجمعة من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الزمالك التى أعلن عنها البرتغالى جوسفالدو فيريرا استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها غدا الخميس في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب، استبعاد محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة من القائمة.

وجاء استبعاد الثنائى من القائمة بسبب عدم الجاهزية من الناحية البدنية، لاسيما أن عبد الشافى كان يعانى من إجهاد فى الركبة، كما عانى عبد الله جمعة من كدمة فى الركبة أيضًا.

ورغم انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل السفر إلى الإسكندرية، إلا أن فيريرا فضل استبعادهما من المباراة، كما يغيب محمود علاء بسبب الإيقاف بعد تراكم الإنذارات.

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحازم إمام.

في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد محمد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد وسيف الجزيري.