شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: الإسماعيلي قدم أفضل مبارياته فى الدورى رغم الهزيمة من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يري أحمد سمير فرج، مدرب النادي الإسماعيلي، أن فريقه قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم بالدوري أمام انبي رغم الخسارة بهدفين دون رد.

وقال أحمد سمير فرج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الإسماعيلى قدم مباراة من أفضل مبارياته هذا الموسم ولكن غاب التوفيق عن الفريق وثقتنا في اللاعبين لن تهتز".

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "سوف نستمر في تقديم الأفضل لجمهور الإسماعيلي وهزيمة إنبي لم تحبط معنوياتنا ولن تؤثر علي تركيزنا وسنغلق هذه الصفحة سريعا للتركيز في المباريات المقبلة".

وتلقى الإسماعيلي خسارة أمام منافسه إنبي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية في إطار الأسبوع الـ١٦ بمسابقة الدوري الممتاز. هدفا الفريق البترولي سجلهما كل من جونيور إيبوكا وعبد الرحمن عماد.

المباراة شهدت تفوق للاعبي الدراويش الذين واجهوا سوء توفيق كبير في ترجمة الفرص المتاحة لأهداف وعلى رأسها ركلة جزاء أهدرها عمرو الحلواني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى النقطة 19 محتلا بها المركز العاشر بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 11 محتلا بها المركز السادس عشر.