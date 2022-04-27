شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: هدفنا المربع الذهبى فى الدورى والفوز على إيسترن جاء بصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب الفوز علي إيسترن كومباني قائلا: "ثلاث نقاط مهمة جدا في مشوار فريق البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز، والمباراة كانت في منتهى الصعوبة بسبب بحث إيسترن كومباني للخروج من قاع الجدول وإصرارنا على الاقتراب من المربع الذهبي".

وأوضح خالد جلال خلال تصريحات صحفية: "مع انطلاق المباراة كان هناك تسرع من لاعبي البنك الأهلي بسبب الرغبة في إحراز هدف مبكر، ولكن تدخلت من خارج الخطوط وطالبت اللاعبين بالهدوء وعدم التسرع في إنهاء الهجمات على مرمي إيسترن كومباني وبين شوطي المباراة تحدثت مع جميع اللاعبين عن أسباب التراجع عقب إحراز هدف التقدم، وأجريت تغير بين شوطي المباراة بنزول موسي دياوارا بدلاً من لعبة لذيادة الفاعلية الهجومية، ومع مرور الوقت دفعت بمعروف يوسف لعودة الاتزان لوسط الميدان وأستكمالا للضغط الهجومي دفعت بأسامة فيصل ونأمل إنهاء الدور الأول بفوز جديد ليكون دافع قوي لتحقيق أهدافنا المطلوبة هذا الموسم".

وحقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى.

تقدم ناصر منسى بالهدف الأول للبنك الاهلى في الدقيقة 25 بعد عرضية رائعة من محمد هلال لتجد رأسية ناصر ماهر ليتصدى لها عمرو حسام حارس إيسترن كومبانى وترتدى له مرة أخرى ليضعها ناصر في الشباك، وتعادل خالد مصطفى سريعا لإيسترن كومبانى في الدقيقة 28 بعد متابعة لعرضية مميزة قابلة محمد صالح برأسه ليتصدى الزنفلى لها وترتد لخالد مصطفى الذى يضعها في الشباك.

وتقدم كريم بامبو للبنك الأهلى في الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بعد شد من المدافع خالد مصطفى لأسامة فيصل، ليتقدم بامبو بالهدف الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى البنك الأهلى رصيده إلى 22 نقطة ليرتقى إلى المركز السادس في جدول الترتيب من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 15 هدفا، فى المقابل بقى إيسترن كومبانى في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 15 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.