شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتأهل لنهائي دورى السلة بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق نادي الاتحاد السكندري في تحقيق بطاقة التأهل الأولى لنهائي دوري السوبر لكرة السلة لموسم 2021/2022 على حساب نادي الزمالك بعد الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة 79/59.

وأقيمت مواجهات نصف نهائي الدوري على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتمكن الاتحاد من الفوز في المباراة الأولى والثانية من قبل قبل ان يحقق الفوز في المباراة الثالثة.

وتقدم الاتحاد في الربع الأول من المباراة بنتيجة 18/12 على حساب نادي الزمالك، قبل ان ينتهي الربع الثاني والشوط الأول بالتعادل بنتيجة 35/35.

وفاز الاتحاد السكندري في المباراة الأولى أمام الزمالك بنتيجة 97/53 فيما فاز في المباراة الثانية بنتيجة 73/68 ثم المباراة الثالثة بنتيجة 79/59 ليتأهل إلى المباراة النهائية.

يذكر أن الاتحاد السكندري ينتظر الفائز من مواجهتي الأهلي والجزيرة لمواجهته في سلسلة دور النهائي التي تنطلق يوم 8 مايو القادم على صالة حسن مصطفى.