شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس ضم عنصر جديد لجهاز موسيمانى متخصص فى تدريب المهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إضافة عنصر جديد إلى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال المرحلة القادمة، ويتم المفاضلة بين عدد من الأسماء في الوقت الحالي.

ويرغب الجهاز الفني في إضافة عنصر جديد يكون متخصص في تدريبات المهاجمين لزيادة الفاعلية الهجومية للخط الأمامي بالفريق الأحمر ومعالجة أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على العودة للعب بثنائي وسط ملعب في مباراته اليوم الأربعاء ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة ضد الرجاء المغربي اعتماد موسيماني على الثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية وغير طريقة لعب الأهلي من 4 / 2/ 3 / 1 إلى طريقة 3 / 4 / 3 .

ويفاضل موسيماني بين اللعب بحمدي فتحي أو اليو ديانج مع عمرو السولية في وسط ملعب الأهلي أمام طلائع الجيش غدا في ظل رغبته في اللعب بضغط هجومي على الفريق العسكري من بداية اللقاء.

ويرغب الأهلي في العودة إلى سكة الانتصارات على حساب طلائع الجيش اليوم الأربعاء بعدما شهدت آخر مبارياته ضد المصري تعرضه لاول هزيمة هذا الموسم بهدف نظيف.