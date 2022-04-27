عبدالله السعيد يقود قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ١٦ من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويغيب عن قائمة سيراميكا، المدافع أسامة جلال بسبب الإيقاف، لحصوله على بطاقة حمراء في مواجهة غزل المحلة الأخيرة.