الأهلي يضرب موعدا مع الاتحاد في نهائي دوري السوبر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين مساء الثلاثاء على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري السوبر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 87-65.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 80-61، وانتهت المباراة الثانية بفوز الأهلي أيضا بنتيجة 76-62.

وضرب الأهلي موعدا مع الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق كرة السلة بالاتحاد على الزمالك بنتيجة 79-59 في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي في وقت سابق من يوم الثلاثاء على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد السكندري فاز في المباراة الأولى أمام الزمالك بنتيجة 97-53، فيما فاز في المباراة الثانية بنتيجة 73-68.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في سلسلة دور النهائي التي تنطلق في الثامن من شهر مايو المقبل على صالة حسن مصطفى بمحافظة السادس من أكتوبر.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من دوري السوبر للسلة بنظام "البلاي أوف" (Best of 5)، حيث يحتاج الفريق للفوز بثلاث مباريات.

وسيلعب الزمالك أمام الجزيرة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في البطولة.

يُذكر أن الزمالك يعتبر حامل لقب البطولة بعد تتويجه باللقب خلال النسخة الماضية.