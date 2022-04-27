قائمة الأهلي.. 8 غيابات أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش على ملعب "الأهلي we السلام" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء في الجولة الـ16 من البطولة المحلية.

ويغيب أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي عن القائمة بعد شعوره بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة في الكتف، حيث يخضع لبرنامج علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وانضم عبدالقادر لقائمة غيابات الأهلي التي تضم كلا من رامي ربيعة، محمد محمود، محمود متولي، وليد سليمان، بدر بانون، عمار حمدي، وأكرم توفيق.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، أيمن أشرف، كريم فؤاد، محمود وحيد، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو.

الهجوم: حسام حسن، صلاح محسن، محمد شريف.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في الدوري خلف الزمالك بفارق أربع نقاط لكن لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يأتي طلائع الجيش في المرتبة الـ11 بجدول الترتيب وفي جعبته 18 نقطة.