الأهلي يرغب في استعادة توازنه المحلي أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستأنف النادي الأهلي مشواره في دوري we المصري، بمواجهة طلائع الجيش، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة.

ويعود النادي الأهلي إلى منافسات الدوري المصري، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتخطى الأهلي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويصطدم الأهلي بنظيره طلائع الجيش، في طريقه لاستعادة توازنه في بطولة الدوري المصري، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

ويرغب الأهلي في تقليص الفارق بينه وبين نادي الزمالك متصدر البطولة، حيث يقع الأهلي ثانياً برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الـ35 نقطة.

وعلى الجانب الأخر، يطمح طلائع الجيش لاستكمال مسيرته المميزة في الدوري وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر في الجولة الماضية على سيراميكا كليوباترا.

ولم يعرف طلائع الجيش طعم الهزيمة في بطولة الدوري منذ الخسارة أمام الجونة بهدف نظيف، في فبراير الماضي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

بطاقة المباراة:

الحدث: الجولة 16 من الدوري المصري

التاريخ: 27 أبريل 2022

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الأهلي WE السلام